أعلن نادي الهلال عن انضمام رجل الأعمال عبدالعزيز بن صالح الراجحي إلى أعضاء النادي وحصوله على عضوية “ذهبي إيليت”.

بدوره، قال رجال الأعمال عبدالعزيز الراجحي، إنه يتشرف بعضوية هذا الكيان الكبير، متمنياً التوفيق للهلال في جميع الاستحقاقات المقبلة.

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