ساعدت دورية هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمركز هيئة البشائر، بمنطقة عسير، إحدى الحافلات المدرسية والتي كانت تقل طالبات ابتدائية، بعد أن علقت بجانب الطريق السريع “الطائف – أبها”.
وكان أعضاء الهيئة قد شاهدوا أثناء سيرهم بالدورية ضمن مهام عملهم، حافلة نقل طالبات عالقة في طريق رئيس “أبها- الطائف” ومتوجهة إلى طريق فرعي؛ بعد حدوث احتكاك مؤخرة الحافلة بالأسفلت، فتوقفت بمنتصف الطريق.
وشعرت الطالبات بالقلق بحسب “سبق”، لكن أعضاء الهيئة قاموا بسحب الحافلة بدورية الهيئة وأخرجوها من الطريق العام، حيث واصلت طريقها في إيصال الطالبات إلى منازلهن بأمان.