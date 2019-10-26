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26/10/2019   6:49 ص

احذر من تناول هذه الأطعمة لأنها تسبب الزهايمر

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حذّرت دراسة حديثة من تناول بعض الأطعمة التي قد تزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

وبيّنت الدراسة اليابانية أن تناول الأطعمة التي يوجد بها نسبة عالية من الدهون المتحولة يزيد من العُرضة للإصابة بمرض الزهايمر.

ولفتت إلى أن تلك الدهون توجد بصورة كبيرة في الأطعمة المقلية واللحوم المصنعة والبيتزا المتجمدة والبسكويت والمعجنات الحلوة والمثلجات. وفق “أخبار 24”.

وشددت على أن مَن لديهم نسبة أعلى من هذه الدهون في دمائهم يكونوا عُرضة للإصابة بالزهايمر بنسبة 52 إلى 74%، مبينةً أن أبرز أعراض الزهايمر هي فقدان الذاكرة والاكتئاب وفقدان الثقة بالآخرين والتقلبات الشديدة في المزاج.

احذر من تناول هذه الأطعمة لأنها تسبب الزهايمر

طب وتداوي
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