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أخبار محلية > بالفيديو.. جرّاح سعودي يتحدث عن عمله في أوروبا وخططه بعد العودة للمملكة
26/10/2019   6:47 ص

بالفيديو.. جرّاح سعودي يتحدث عن عمله في أوروبا وخططه بعد العودة للمملكة

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روى جرّاح التجميل السعودي خالد خشيم كيف نال ثقة أحد أشهر جراحي التجميل في العالم، موضحاً نظرته للطبيب السعودي، وعمّا يُخطط له عند عودته للمملكة.

وأوضح أنه يعمل في جراحة التجميل والحروق والترميم في مستشفى أوروبي بالعاصمة الفرنسية باريس، مع بروفيسور “مونتري” المشهور عالمياً، مؤكداً أن الطبيب السعودي يثبت نفسه في جميع المجالات.

وأضاف “خشيم” أنه عند العودة للوطن فهذا هو موعد رد الجميل؛ إذ ينوي إقامة وحدة جراحية متكاملة متخصصة في جراحة التجميل والترميم في المملكة. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. جرّاح سعودي يتحدث عن عمله في أوروبا وخططه بعد العودة للمملكة

أخبار محلية
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