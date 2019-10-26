شهدت جميع فعاليات موسم الرياض إقبالاً غير مسبوق من الجماهير التي زحفت بأعداد كبيرة على مواقع الفعاليات، للاستمتاع بما تقدمه هيئة الترفيه من فعاليات وعروض مبهرة.
“نبض الرياض”
سجلت فعالية “نبض الرياض”، في منطقة قصر الحكم، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي تنظمه هيئة الترفيه حضوراً جماهيرياً كبيراً من أهالي العاصمة والزوار القادمين من خارج المدينة. وشهدت ساحات المنطقة حضوراً مكثفاً من الزوار استمتعوا من خلاله بالعروض الموسيقية والفلكلورية، إضافة إلى حضورهم في المطاعم والمقاهي الموجودة في المنطقة. يُشار إلى أن فعالية “نبض الرياض” انطلقت في 14 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 14 ديسمبر المقبل.
“الحديقة الساحرة” في الملز
استقبلت اليوم منطقة ((zone28)) في حي الملز وسط الرياض، مرتاديها وزوار «موسم الرياض» من المواطنين والمقيمين لمشاهدة فعاليات «الحديقة الساحرة»، والعروض الموسيقية والألعاب التي تناسب الصغار والكبار. حيث استمتعوا بألعاب تسلق الجدران وتجربة حبل الانزلاق، ومعارض ترفيهية مختلفة، كما تعرض أجمل الأفلام في السينما المفتوحة، وتجربة تسوق محلية مميزة، وتستمر الفعالية حتى 24 نوفمبر المقبل. وفق “أخبار 24”.
كان الملز منتزه الطيبين، وبرّ الكشتات✌
#الحديقةالساحرة في #منطقة_الملز تعيد الذكريات بشكل جديد 😍✨
#موسم_الرياض
زوروا منصة #عيشها وخذوا باقي العلم:
https://t.co/QG7wOLAjhl pic.twitter.com/1fCLzlEaFv
— عيشها وتخيّل | Enjoy Saudi (@Enjoy_Saudi) October 25, 2019
ونتر وندرلاند
جذبت فعاليات “آيس رينك” زوار منطقة ونتر وندرلاند، ضمن فعاليات موسم الرياض، من خلال ساحة التزلج على مساحة 2400 متر مربع، و600 متزلج في الوقت نفسه، وهناك أكثر من 8 أجهزة تجميد تحت الساحة تعمل بمبردات عملاقة، و1500 حذاء تزلج بمختلف المقاسات، وألعاب الأطفال والدلافين البلاستيكية.
فعاليات المربع
ويستمتع زوار منطقة “المربع”، في قلب العاصمة الرياض بأجواء أفضل الفعاليات العالمية ومنها الحديقة الليلية، إحدى أهم فعاليات الموسم، التي تنتشر بها الأشجار ومجسمات الحيوانات المضيئة، كما يحيط بالحديقة مجموعة متنوعة من أشهر المطاعم العالمية، في أجواء تستحضر الحقبة التاريخية للدولة بروح الحاضر وفكر المستقبل، فالمنطقة تحوي قصر المربع الذي كان يسكنه الملك عبد العزيز في فترة تاريخية مهمة.
#بوليفارد_الرياض الله الله 😍 pic.twitter.com/HHciZwqpr8
— Rasha 🦚 (@infinityRasha) October 25, 2019