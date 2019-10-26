تركي آل الشيخ: 80 % من أهداف موسم الرياض تم تحقيقها في أول 10 أيامٍ

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ اليوم عن الوصول إلى 80 % من الهدف المطلوب تحقيقه في آخر الموسم، بعد مضي عشرة أيام فقط من انطلاقته.
ورفع آل الشيخ الشكر والتقدير للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على دعمه ورؤيته وتوجيهاته التي أسهمت في هذا النجاح.
ويعد موسم الرياض الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.وفق “أخبار 24”.