بالصور.. مجلس صلح بين الشرافا

تم بفضل الله ثم بدعم مولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رعاه الله وسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله عقد مجلس صلح في مدينة الرياض بين الشيخ جعيري بن سالم الشرافا الدوسري و بين الشيخ جعيري بن فهيد الشرافا الدوسري بحضور الشيخ عامر بن حزام بن معضد آل خرصان رئيس مركز الرفيعة والشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي والشيخ خالد بن مهدي الواهبي الشهراني والشيخ دخيل بن مرزوق الشرافي والشيخ محمد بن مبارك ال مسن واللواء عبدالكريم مرشد والشيخ بندر بن عبدالله العقيلي والشيخ عايض بن سالم الشرافا واخوانه والشيخ قريان بن جعيري الشرافا واخوانه والشيخ مبارك بن محمد السحيمي القحطاني والشيخ حسين بن علي بن سعد الحمودي المناهلي وأعيان آخرون وقد انتهى مجلس الصلح بالتنازل بين الطرفين لوجه الله عزوجل ثم لوجوه الشيوخ الحاضرين.
وبهذه المناسبة قال الشيخان ابن خرصان والعقيلي نحمد الله ونشكره على إتمام هذا الصلح ، والفضل في ذلك لله سبحانه ثم لمولانا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان رعاه الله ولسيدنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله كما لا ننسى جهود صحيفة الخرج الاكترونية بقيادة رئيس تحريرها الإعلامي المتميز الاستاذ سعود الضحوك وفقه الله ، وجهود الشيوخ والأعيان الحاضرين وأطراف القضية ، سائلين الله ان يديم النعم الدينية والدنيوية على بلادنا في ظل قيادتنا الرشيدة حفظهم الله .