آل الشيخ يكرّم الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد في ليلة الاحتفاء به في موسم الرياض

كرّم رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، في ليلة عبدالرحمن بن مساعد على مسرح “بولفيارد الرياض” مساء أمس الخميس، صاحب الليلة الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، تقديرا لما قدمه للأغنية السعودية خلال الـ3 عقود الماضية.
وكان مسرح الفنان أبوبكر سالم في “بولفيارد الرياض” احتضن ليلة “شعرية فنية ثقافية” تحت اسم “ليلة الأمير عبدالرحمن بن مساعد”، التي كان ابن مساعد ضيفها الرئيسي، وشارك معه فيها 4 مطربين هم: محمد عبده، وحسين الجسمي، وعباد الجوهر، وأصالة نصري.
ووسط حضور ملأ المسرح قدم الأمير الشاعر عددا من قصائده، واستمتع الحضور والمتابعون عبر شاشات التلفزة بأروع القصائد والأغاني والألحان.
وفق “أخبار 24”.