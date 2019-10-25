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أخبار محلية > وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء بجامعة الحدود الشمالية
25/10/2019   3:59 م

وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء بجامعة الحدود الشمالية

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أعلنت جامعة الحدود الشمالية توفر وظائف أكاديمية للمواطنين والمواطنات من حملة الدكتوراه، في عدد من التخصصات بدرجات أسـتـاذ، وأستـاذ مشارك، وأستـاذ مساعـد.

وقالت الجامعة إن الوظائف المطلوبة متاحة في مقر رئاسة الجامعة بعرعر، وفروعها في كل من رفحاء وطريف والعويقيلة، مبينة أن التقديم لها سيكون عبر موقعها الإلكتروني، اعتباراً من الأحد المقبل وعلى مدار العام.

وأوضحت أنه يشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية انتظاماً، ويتطلب معادلة الشهادات التي يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة، إلى جانب عدد من الشروط الأخرى.وفق “أخبار 24”.

وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء بجامعة الحدود الشمالية

أخبار محلية
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