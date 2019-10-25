قررت وزارة الصحة تغيير اسم مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض إلى “مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض”.
وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، أن القرار جاء بناء على توجيه مدير عام الإدارة العامة للصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة.
وكان مدير الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري اطلع مؤخراً على خطة المجمع التوسعية وبرامج التحسين المتعددة، التي تهدف إلى تحسين الخدمات العلاجية والتأهيلية، وزيادة استيعاب المرضى، والتي بدأ بعضها خلال العام الماضي.
وأوضح القحطاني أن الإحصاءات تؤكد الزيادة المضطردة في أعداد المستفيدين خلال الـ10 سنوات الماضية، وصل بعضها لأكثر من ٢٦٦% ، لافتاً إلى سعي المجمع إلى تدشين عدد من التحسينات وافتتاح أجنحة تنويمية جديدة، ومنها جناح لتنويم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية، حيث سيكون المجمع أول مستشفى في المملكة يتيح خدمة التنويم لهذه الفئة العمرية من المرضى. وفق “أخبار 24”.