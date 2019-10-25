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اخبار رياضية > بالفيديو.. طارق النوفل يشيد بقرار رئيس الاتفاق خالد الدبل.. ويصفه بأشجع رئيس نادٍ
25/10/2019   3:57 م

بالفيديو.. طارق النوفل يشيد بقرار رئيس الاتفاق خالد الدبل.. ويصفه بأشجع رئيس نادٍ

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أشاد الإعلامي الرياضي طارق النوفل برئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق خالد الدبل بعد الإبقاء على خالد العطوي كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم، رغم الإخفاقات الأخيرة.

وقال طارق النوفل في تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد” : “جلسة المصارحة والمكاشفة التي قام بها رئيس الاتفاق بشأن الإخفاقات الأخيرة مهمة وكانت قاسية وطريقة خالد الدبل كان لها وقع إيجابي سواء للاعبين أو المدرب”.

وتابع النوفل: “خالد الدبل أشجع رئيس نادٍ الآن لأنه أعطى الفرصة للمدرب الوطني خالد العطوي ووثق به”.

ونجح نادي الاتفاق في الفوز على العدالة بهدف دون رد، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، احتل بها المركز التاسع بشكل مؤقت في جدول الترتيب. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. طارق النوفل يشيد بقرار رئيس الاتفاق خالد الدبل.. ويصفه بأشجع رئيس نادٍ

اخبار رياضية
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