ألميرون: الشباب يتطور ونحتاج إلى الصبر .. كارينيو: الشباب كان أفضل من الوحدة

أكد المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب يتطور بشكل لافت، مشيرًا إلى أنه يحتاج إلى الصبر.
وكان الشباب قد نجح في الفوز على الوحدة بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليخطف وصافة الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة.
وقال ألميرون في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الشباب ضد الوحدة: “حققنا نتيجة إيجابية بالفوز وحصد الثلاث نقاط على حساب فريق مميز ولديه عناصر ممتازة الليلة، وهذا هو الأهم”.
وأضاف: “اللاعبون كانوا في الموعد وقدموا أداء مميزًا، وطبقوا كل ما طلبته منهم منذ فترة الإعداد الأولى، ولديهم قابلية لاستيعاب كل ما أطلبه منهم، وسنعمل بشكل جاد خلال الفترة المقبلة”.
وتابع: “كل لاعب يعمل على إثبات نفسه حتى يحصل على فرصة المشاركة، وهذا الأمر يخلق منافسة بين اللاعبين، والفريق أصبح يتطور من مباراة لأخرى، ونحتاج للصبر حتى نصل إلى هدفنا”.
وواصل مدرب الشباب تصريحاته قائلًا: “الفريق يعاني من غياب عناصر مهمة بسبب الإصابات، لكن بدأنا نستعيدهم، وسيكونون جاهزين قريبًا”.
واختتم ألميرون تصريحاته قائلًا: “لم نستفد من الفرص التي أتيحت لنا في المباريات الماضية، وكلفنا ذلك فقدان عدد كبير من النقاط التي كان من الممكن أن تضع الشباب في ترتيب متقدم”.
من جانبه كشف مدرب فرسان مكة، الأوروغوياني دانيال كارينيو عن أسباب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد الشباب بهدفين دون رد في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال كارينيو في المؤتمر الصحافي بعد مباراة الشباب ضد الوحدة: “كنا نعلم أننا سنخوض مباراة في ملعب صعب أمام فريق جيد”.
وتابع: “لم نكن جاهزين بدنيًا بنسبة 100 بالمئة، بعدما خضنا مباراة أمام اتحاد جدة استنفدت طاقة كبيرة من اللاعبين، بالإضافة إلى الغيابات والإصابات”. وفق “المواطن”.
وأضاف كارينيو قائلًا: “رغم كل ذلك، لم يقصر لاعبو فريقي وقدموا ما عليهم داخل الملعب، وبشكل عام الشباب كان أفضل من الوحدة في مباراة اليوم”.
واختتم تصريحاته قائلًا: “لم يكن لدينا فاعلية هجومية، وخرجنا من اللقاء بنتيجة سيئة، يجب علينا التركيز بصورة كبيرة على التعويض أمام الرائد في المباراة المقبلة”.
وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة عند 15 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.