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أخبار محلية > خالد بن سلمان مهنئاً وزير الخارجية الجديد: عرفته متفانياً في عمله مخلصاً لدينه وقيادته
25/10/2019   10:49 ص

خالد بن سلمان مهنئاً وزير الخارجية الجديد: عرفته متفانياً في عمله مخلصاً لدينه وقيادته

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هنَّأ نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، الأمير فيصل بن فرحان بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية، مؤكداً أنه عرفه متفانياً في عمله ومخلصاً لدينه وقيادته ووطنه.

وقال الأمير خالد في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “أبارك لأخي سمو الأمير فيصل بن فرحان الثقة الملكية الغالية بتعيينه وزيراً للخارجية، عرفت سموه خلال فترة عملي بسفارة المملكة في واشنطن متفانياً في عمله، ومخلصاً لدينه وقيادته ووطنه. اسأل الله له التوفيق في تحقيق طموحات قيادتنا الرشيدة”.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً، بتعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيراً للخارجية خلفاً للدكتور إبراهيم العساف.وفق “أخبار 24”.

خالد بن سلمان مهنئاً وزير الخارجية الجديد: عرفته متفانياً في عمله مخلصاً لدينه وقيادته

أخبار محلية
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