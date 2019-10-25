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أخبار محلية > أبرزها مشروع الاحتفالات والمناسبات الشعبية.. “الشورى” يناقش عدة تقارير في جلسة الإثنين المقبل
25/10/2019   10:46 ص

أبرزها مشروع الاحتفالات والمناسبات الشعبية.. “الشورى” يناقش عدة تقارير في جلسة الإثنين المقبل

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يطلع مجلس الشورى خلال جلسة الإثنين المقبل على تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح “مشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية”، والذي جرى تقديمه من بعض أعضاء المجلس.

ويناقش المجلس بعض التقارير المهمة، وفي مقدمتها تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للادخار.

ويتطرق المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتقرير اللجنة المالية بشأن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وفق “أخبار 24”.

أبرزها مشروع الاحتفالات والمناسبات الشعبية.. “الشورى” يناقش عدة تقارير في جلسة الإثنين المقبل

أخبار محلية
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