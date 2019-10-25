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أخبار محلية > الزعاق: سنشاهد بعد شهرين أندر الظواهر الكونية
25/10/2019   10:43 ص

الزعاق: سنشاهد بعد شهرين أندر الظواهر الكونية

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أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أن المملكة ستشهد بعد شهرين أندر الظواهر الكونية، وهي ظاهرة الكسوف الحلقي للشمس التي لم تحدث منذ 118 عاماً.

وقال الزعاق في تغريدة له على “تويتر”: “سنشاهد بعد شهرين أندر الظواهر الكونية: وهي ظاهر الكسوف الحلقي للشمس، والتي لم تحدث عندنا منذ 118 عاماً، وسيتكرر حدوثها بعد 83 عاماً”.

وأوضح أن الكسوف سيشاهد حلقياً في شرق السعودية ناحية الهفوف الأحساء في فجر يوم الخميس الـ 26 من ديسمبر المقبل، الموافق الـ 29 من شهر ربيع الثاني من العام الهجري 1441.وفق “أخبار 24”.

الزعاق: سنشاهد بعد شهرين أندر الظواهر الكونية

أخبار محلية
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