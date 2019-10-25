أحكام بالسجن 37 عاماً والجلد لـ 6 جناة سرقوا أموالاً ومجوهرات من 15 منزلاً بجدة

أصدرت محكمة الاستئناف بمكة المكرمة عقوبة السجن مدة 37 عاماً بحق 6 جناة، بعد تورطهم في سرقة أموال ومجوهرات من 15 منزلاً بجدة.
وتشير التفاصيل وفقاً لـ”عكاظ” إلى أن الجناة استهدفوا الفلل والمجمّعات السكنية واقتحموا الأسوار واستولوا على أموال ومجوهرات وخزن قيمتها تقارب مليون ريال، إضافة إلى سرقة منزل طبيبة، ومقتنيات من سيارات وأثاث منزلي وحواسب، فضلاً عن تسترهم على شركائهم الهاربين.
وقررت المحكمة العقوبة بحق الجناة كالآتي: الأول والثاني والثالث بالسجن 8 سنوات و800 جلدة، والرابع والخامس 5 سنوات و500 جلدة، والسادس 3 سنوات و300 جلدة، بعد أن قدمت النيابة العامة 10 أدلة وقرائن دعمت التهم الموجهة إليهم. وفق “أخبار 24”.