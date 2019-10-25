بالفيديو.. خالد مسعد: لن أجلس ليصرف على عيالي آخرون.. وهذا ردي على من وصفوني بأني لاعب منتخب فقط

علّق اللاعب السابق خالد مسعد على تعاطف الكثيرين مع حالته وتداول مقاطع فيديو قديمة له خلال مسيرته الكروية، مشيراً إلى أنه لا يمكنه الجلوس ويصرف الآخرون عليه.
وقال مسعد خلال لقاء على قناة “الإخبارية”، إنه بعيد كل البعد عن الرياضة وإن البعض كبر مسألة هذا الابتعاد وقيامه بأعمال في مجالات أخرى، لافتاً إلى أن الشيء الذي يسعده من حديث البعض عن أنه ليس لاعباً في أي نادٍ هو تأكيد على أنه لاعب منتخب وخدم الوطن.
وأضاف أنه عمل في مهنة كداد إلى جانب عدة شركات أخرى، موضحاً أنه من الصعب أن يجلس ويترك شخصاً آخر يصرف عليه أو على عياله. وفق “أخبار 24”.
فيديو | #خالد_مسعد من قائد وسط فريد إلى “كداد” مشاوير #الإخبارية pic.twitter.com/IF9FynSFHZ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 22, 2019