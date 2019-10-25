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اخبار رياضية > إعلامي رياضي: أزمة جديدة بين اللاعب “سلمان الفرج” و”الهلال”!
25/10/2019   3:12 ص

إعلامي رياضي: أزمة جديدة بين اللاعب “سلمان الفرج” و”الهلال”!

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كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح عن وجود مشكلة بين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال “سلمان الفرج” وبين “الإدارة”.

وكتب الفريح عبر حسابه الرسمي على تويتر ” بوادر أزمة جديدة بينه وبين ناديه ، لماذا سلمان فقط ولماذا هو المستهدف؟!

وأضاف ” استغرب أن نجم كبير خلوق ومميز فنياً مثل سلمان تحدث له كل هذه المشاكل المتكررة.. “إذا كنتم لاتريدونه ابعدوه وريحوه”!!

وفق “المرصد”.

إعلامي رياضي: أزمة جديدة بين اللاعب “سلمان الفرج” و”الهلال”!

اخبار رياضية
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