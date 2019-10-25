إعلامي رياضي: أزمة جديدة بين اللاعب “سلمان الفرج” و”الهلال”!

كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح عن وجود مشكلة بين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال “سلمان الفرج” وبين “الإدارة”.
وكتب الفريح عبر حسابه الرسمي على تويتر ” بوادر أزمة جديدة بينه وبين ناديه ، لماذا سلمان فقط ولماذا هو المستهدف؟!
وأضاف ” استغرب أن نجم كبير خلوق ومميز فنياً مثل سلمان تحدث له كل هذه المشاكل المتكررة.. “إذا كنتم لاتريدونه ابعدوه وريحوه”!!
#سلمان_الفرج
وبوادر ازمة جديدة بينه وبين ناديه
لماذا سلمان فقط ولماذا هو المستهدف!!
استغرب ان نجم كبير خلوق ومميز فنياً مثل سلمان تحدث له كل هذه المشاكل المتكررة..
“اذا كنتم لاتريدونه ابعدوه وريحوه”!! pic.twitter.com/sLcXBXLrJQ
— عبدالرحمن الفريح (@a_alfreh) October 24, 2019
وفق “المرصد”.