هيئة الرياضة تُعلن استيفاء 15 نادياً في الدوري لإجراءات الحوكمة.. وستحصل على دعم قدره 20 مليون ريال

أعلنت الهيئة العامة للرياضة – اليوم (الخميس) – عن نتائج المرحلة الأولى من تطبيق المعايير الإدارية والمالية الخاصة بنظام الحوكمة في أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين البالغة 16 نادياً.
وأوضحت الهيئة أن 15 نادياً في دوري المحترفين تمكن من استيفاء الحدّ الأدنى لنسبة تقييم معايير الحوكمة (نقطتان من خمس نقاط)، وبقي نادٍ واحد لم يستوفِ الحدّ الأدنى هو نادي “الحزم” الذي حصل على 1.38 نقطة من 5.00.
وأفادت هيئة الرياضة بأن الأندية المستوفية لإجراءات الحوكمة وتطبيقاتها ستحصل على دعم قدره 20 مليون ريال في الموسم الواحد، وسيصلها الدعم على صورة دفعات شهرية. حسب “أخبار 24”.