الاتحاد الآسيوي يوقع غرامات على النصر والهلال والأهلي بسبب 14 مخالفة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، معاقبة أندية الهلال والنصر والأهلي بالغرامة المالية؛ بسبب 14 مخالفة ارتكبها الثلاثي خلال مشاركتها في مسابقة دوري أبطال آسيا 2019 الجارية حالياً.
وتضمنت القرارات توقيع 9 عقوبات على النصر بلغ إجمالي غرامتها 88.4 ألف دولار مع إيقاف حارس الفريق 5 مباريات وتعليق واحدة منها؛ إثر طرده في مباراة النصر أمام السد القطري في ربع نهائي المسابقة.
وغرم الأهلي 9.75 ألف دولار؛ بسبب ارتكابه 4 مخالفات، فيما غرم الهلال 65 ألف دولار؛ نظير ارتكابه عقوبة واحدة.
يذكر أن الهلال سيواجه أوراو الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، والذي سيقام يومي 9 و24 من شهر نوفمبر المقبل.وفق “أخبار 24”.