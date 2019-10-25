بالفيديو.. أول سائح هولندي يختار “كهف هيت” ليكون وجهته في المملكة

عبر أول سائح هولندي يصل للمملكة عبر التأشيرة السياحية، عن وجود رغبة لدية للقدوم للمملكة منذ سنوات، إلا أن ذلك لم يكن ممكناً بالنسبة له.
وقال السائح جون فاندر هايدن إنه كان سعيداً بإقرار التأشيرات السياحية؛ حيث حققت له رغبة منذ سنوات في زيارة المملكة بصفته سائحاً، وفقاً لقناة “العربية”.
وعبَّر هايدن – الذي قالت القناة إن أُولى وجهاته في المملكة كانت “كهف هيت” جنوب الرياض – عن حماسه لزيارة أماكن أخرى في المملكة.
جون فاندر هايدن أول سائح هولندي يستفيد من التأشيرة السياحية السعودية، #كهف_هيت أولى محطاته في #الرياض
أجرى اللقاء مراسل العربية حسين بن مسعد @BinMusaad pic.twitter.com/f88fO80Zze
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 24, 2019
وفق “أخبار 24”.