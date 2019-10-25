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أخبار المناطق > بالفيديو.. أول سائح هولندي يختار “كهف هيت” ليكون وجهته في المملكة
25/10/2019   3:06 ص

بالفيديو.. أول سائح هولندي يختار “كهف هيت” ليكون وجهته في المملكة

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عبر أول سائح هولندي يصل للمملكة عبر التأشيرة السياحية، عن وجود رغبة لدية للقدوم للمملكة منذ سنوات، إلا أن ذلك لم يكن ممكناً بالنسبة له.

وقال السائح جون فاندر هايدن إنه كان سعيداً بإقرار التأشيرات السياحية؛ حيث حققت له رغبة منذ سنوات في زيارة المملكة بصفته سائحاً، وفقاً لقناة “العربية”.

وعبَّر هايدن – الذي قالت القناة إن أُولى وجهاته في المملكة كانت “كهف هيت” جنوب الرياض – عن حماسه لزيارة أماكن أخرى في المملكة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. أول سائح هولندي يختار “كهف هيت” ليكون وجهته في المملكة

أخبار المناطق
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