توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس اليوم الجمعة في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من مناطق المملكة.
وأشارت توقعات الهيئة أن المناطق التي قد تتأثر بتلك الأحوال الجوية الممطرة هي الجوف وحائل والقصيم ومكة المكرمة والمدينة المنورة والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية القيصومة وحفر الباطن، والأجزاء الساحلية الجنوبية من تبوك، ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
وأضافت أنه يستمر تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح على الأجزاء الشمالية من المملكة.
ويُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 38 درجة مئوية، وذلك في محافظة الأحساء، وأدنى درجة حرارة إلى 14 درجة مئوية، في أبها وتبوك. وفق “أخبار 24”.