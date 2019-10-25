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أخبار محلية > بتكلفة مليارَي ريالٍ.. أمير الشرقية يفتتح “مستشفى الحبيب” في مدينة الخبر الأحد القادم
25/10/2019   3:03 ص

بتكلفة مليارَي ريالٍ.. أمير الشرقية يفتتح “مستشفى الحبيب” في مدينة الخبر الأحد القادم

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يفتتح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز (الأحد) القادم، مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الجديد بالخبر، والذي استغرق بناؤه 36 شهراً بتكلفة إجمالية تبلغ مليارَي ريالٍ.

ويضم المستشفى 22 طابقاً ونظاماً متكاملًا للصحة الرقمية بسعة 500 سرير، إضافة إلى نوعية حديثة من الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتمتلك إمكانات كبيرة من حيث الأداء الصحي والوظيفي.

وتستطيع الروبوتات تقديم معلومات متكاملة عن المستشفى والأقسام المتوافرة فيه، إضافة إلى الإفادة عن مواقع العيادات الخارجية باللغتين العربية الفصحى والإنجليزية. وفق “أخبار 24”.

بتكلفة مليارَي ريالٍ.. أمير الشرقية يفتتح “مستشفى الحبيب” في مدينة الخبر الأحد القادم

أخبار محلية
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