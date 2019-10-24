وقعت أمانة العاصمة المقدسة مع مؤسسة وطنية متخصصة عقداً مدته 12 شهراً لتوريد وتركيب كاميرات وأجهزة تقنية لمراقبة بعض الأنفاق في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
وبلغت قيمة العقد ما يقارب 4.07 مليون ريال؛ شاملاً الرسوم والضرائب وكافة التكاليف، بحسب شروطٍ ومواصفات محددة.
ويتضمن العقد كذلك توريد وتركيب 150 كاميرا ثابتة، و40 كاميرا متحركة، و35 كاميرا بانورامية، إضافة إلى 13 جهاز تسجيل ومثلها أجهزةٌ للطاقة غير المنقطعة.
كما يشتمل العقد أيضاً على توريد وتركيب 50 جهازَ ربطٍ شبكي، و13 جهازاً للتحكم بالمراقبة، و13 جهازاً للربط غير السلكي، و50 شاشة مراقبة.
وفق “أخبار 24”.