انطلاق مهرجان الألعاب في واجهة الرياض بـ 500 لعبة جديدة

انطلقت فعاليات مهرجان الرياض للألعاب اليوم الخميس، والذي تحتضنه منطقة واجهة الرياض لمدة 8 أيام خلال الفترة من 24 وحتى 31 أكتوبر الجاري، ويتضمن 500 لعبة جديدة.
وأوضح مدير عام موسم الرياض عبدالكريم العقيل أن المهرجان يتميز بوجود أكثر من 2500 نوع من الألعاب من بينها 500 لعبة جديدة ولأول مرة تتواجد في المملكة، منها 10 ألعاب عالمية.
وأضاف أن هناك 2140 منظماً من السعوديين والسعوديات بهدف خدمة جميع الزوار بكافة فئاتهم، على مساحة 20 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 50 ألف شخص يومياً، كحدثٍ بارزٍ في تاريخ صناعة الألعاب بالمنطقة العربية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن فعاليات موسم الرياض تستمر على مدى 70 يوماً متواصلة خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر بالعديد من الفعاليات الترفيهية تتجاوز 100 فعالية موزعة على 12 موقعاً في مختلف أنحاء العاصمة الرياض.
#تخيل إن أكبر مهرجان ألعاب بالعالم راح يبدأ بكرا الخميس في #موسم_الرياض 😍
ومفاجأة المهرجان 500 لعبة جديدة تعرض لأول مرة 🎮🎲🔥
للحجز والتذاكر:
https://t.co/5l1sgYYk0p pic.twitter.com/ab5QlnKgdH
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) October 23, 2019