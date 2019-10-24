نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > انطلاق مهرجان الألعاب في واجهة الرياض بـ 500 لعبة جديدة
24/10/2019   9:15 م

انطلاق مهرجان الألعاب في واجهة الرياض بـ 500 لعبة جديدة

+ = -
768

انطلقت فعاليات مهرجان الرياض للألعاب اليوم الخميس، والذي تحتضنه منطقة واجهة الرياض لمدة 8 أيام خلال الفترة من 24 وحتى 31 أكتوبر الجاري، ويتضمن 500 لعبة جديدة.

وأوضح مدير عام موسم الرياض عبدالكريم العقيل أن المهرجان يتميز بوجود أكثر من 2500 نوع من الألعاب من بينها 500 لعبة جديدة ولأول مرة تتواجد في المملكة، منها 10 ألعاب عالمية.

وأضاف أن هناك 2140 منظماً من السعوديين والسعوديات بهدف خدمة جميع الزوار بكافة فئاتهم، على مساحة 20 ألف متر مربع بطاقة استيعابية 50 ألف شخص يومياً، كحدثٍ بارزٍ في تاريخ صناعة الألعاب بالمنطقة العربية. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن فعاليات موسم الرياض تستمر على مدى 70 يوماً متواصلة خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر بالعديد من الفعاليات الترفيهية تتجاوز 100 فعالية موزعة على 12 موقعاً في مختلف أنحاء العاصمة الرياض.

انطلاق مهرجان الألعاب في واجهة الرياض بـ 500 لعبة جديدة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885070317.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.