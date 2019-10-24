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أخبار محلية > الأرصاد”: أمطار غزيرة وشبه انعدام للرؤية على “المدينة” ومحافظاتها حتى 11 مساءً
24/10/2019   9:15 م

الأرصاد”: أمطار غزيرة وشبه انعدام للرؤية على “المدينة” ومحافظاتها حتى 11 مساءً

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مع نشاط في الرياح السطحية وجريان للسيول وشبه انعدام للرؤية، وذلك على منطقة المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة أن هطول الأمطار يشمل محافظات (الحناكية – العيص – العلا – بدر – خيبر -وادي الفرع – ينبع)، مشيرةً إلى أن هذه الحالة المناخية تستمر حتى الساعة 11 مساءً هذا اليوم.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أهابت بالجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية.وفق “أخبار 24”.

الأرصاد”: أمطار غزيرة وشبه انعدام للرؤية على “المدينة” ومحافظاتها حتى 11 مساءً

أخبار محلية
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