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اخبار رياضية > بالصور.. فريق #ناشئين_الشعلة يختتم تحضيراته لمواجهة “القلعة” غداً
24/10/2019   9:13 م

بالصور.. فريق #ناشئين_الشعلة يختتم تحضيراته لمواجهة “القلعة” غداً

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اختتم فريق الناشئين بنادي #الشعلة تحضيراته النهائية مساء اليوم الخميس تأهبًا لمُلاقاة #القلعة يوم غدٍ الجمعة ضمن الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى السعودي للناشئين تحت سن ” ١٧ ” على ملعب رديف استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض .

بالصور.. فريق #ناشئين_الشعلة يختتم تحضيراته لمواجهة “القلعة” غداً

اخبار رياضية
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