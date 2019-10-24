نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع تجاري وترفيهي يفي بمتطلبات الحياة الفاخرة في الحيّ الدبلوماسي بالرياض
24/10/2019   5:50 م

توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع تجاري وترفيهي يفي بمتطلبات الحياة الفاخرة في الحيّ الدبلوماسي بالرياض

+ = -
820

أعلنت الهيئة العامة لحي السفارات – اليوم (الخميس) – عن توقيعها اتفاقية مع شركة تطوير عقاري؛ لإقامة مجمع تجاري وترفيهي في الحيّ الدبلوماسي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة فهد بن مشيط أن الهدف من المجمع الذي سيبنى على مساحة 38 ألف متر مربع هو تلبية متطلبات الحياة الفاخرة في حيّ السفارات.

وأفاد بأن المجمع سيصمم وفق نمط فريد وراقٍ يمثل تعدد الثقافات داخل الحيّ الدبلوماسي، وسيضمّ داراً للسينما ومسطحات مائية وأنشطة متعددة.‏وفق “أخبار 24”.

وتسعى الهيئة إلى تحويل حي السفارات (الحيّ الدبلوماسي) إلى مدينة ذات مستوى عالٍ من الرفاهية تنشط فيها فعاليات تجمع الثقافات العالمية المتعددة.

توقيع اتفاقية لإنشاء مجمع تجاري وترفيهي يفي بمتطلبات الحياة الفاخرة في الحيّ الدبلوماسي بالرياض

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885070303.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.