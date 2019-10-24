100 ألف لغم نزعها “مسام” باليمن حتى الآن.. ‏والمملكة تدعو الأمم المتحدة للتحرك

تمكن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام” حتى الآن من إزالة أكثر من 100 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة، زرعها الحوثيون في عدد من المواقع باليمن.
وقال عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة فيصل البيشي في كلمة المملكة أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار إن المشروع تمكن من إنقاذ أرواح الآلاف من الأبرياء، من خلال الجهود التي تبذلها فرقه الميدانية في تطهير الأراضي والسواحل اليمنية من الألغام التي صنعها وزرعها الحوثيون بطريقة عشوائية.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك لإجبار الميليشيات الحوثية على وقف زراعة الألغام التي تتسبب في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين، واتخاذ تدابير عاجلة للتصدي لمخزونات الأسلحة الحوثية ونزعها.
كانت المملكة قد دعت أمس (الأربعاء)، الأمم المتحدة إلى التحرك لإجبار الميليشيات الحوثية على وقف زراعة الألغام التي تتسبب في سقوط عشرات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.وفق “أخبار 24”.
وأعلن المشروع الذي ينفذه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في اليمن، في بيان أنه تمكن بالعملية التي نفذها الثلاثاء الماضي في مديرية البريقة بمحافظة عدن من إتلاف أكثر من 37 ألف لغم في الساحل الغربي.