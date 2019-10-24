وزارة العدل تتقدم 13 مرتبة عالمياً في مؤشري تسجيل الملكية وإنفاذ العقود

حققت المملكة، تقدماً كبيراً في مؤشري إنفاذ العقود وتسجيل الملكية العقارية، حيث تقدمت 13 مرتبة في المؤشرين المدرجين ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2020، الصادر أمس عن مجموعة البنك الدولي، والذي يتناول نتائج القياس في 190 دولة.
وبحسب تقرير البنك الدولي فقد قفزت المملكة 13 مرتبة في المؤشرين، حيث تقدمت إلى المركز الـ19 عالمياً في تسجيل الملكية بعد أن كانت الـ24، كما أنها الأولى في العالم فيما يخص تكاليف تسجيل الملكية العقارية والتي تقدم كخدمة مجانية من قبل كتابات العدل، وأصبحت في المرتبة الـ51 عالمياً في إنفاذ العقود، بعد أن كانت الـ59.
وأرجعت وزارة العدل، التقدم الذي تحقق إلى الدعم الذي تلقاه القطاعات القضائية من قيادة الدولة، وإلى الخدمات والتحسينات التي أجرتها الوزارة في ذلك الصدد.وفق “أخبار 24”.
وعملت وزارة العدل على مجموعة من التحسينات في تسجيل الملكية العقارية، جعلت المملكة ضمن أفضل 20 دولة في العالم في هذا المؤشر، والأولى عالمياً في مجال انخفاض تكاليف تسجيل الملكية العقارية، إذ لا تستغرق العملية أكثر من 60 دقيقة وبدون مقابل مالي، فيما يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً ويكلف 4.2% في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع.