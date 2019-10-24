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أخبار محلية > “المياه الوطنية”: اكتمال تركيب 1,7 مليون عداد ذكي في مناطق المملكة بنهاية سبتمبر الماضي
24/10/2019   5:48 م

“المياه الوطنية”: اكتمال تركيب 1,7 مليون عداد ذكي في مناطق المملكة بنهاية سبتمبر الماضي

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أعلنت شركة المياه الوطنية اكتمال تركيب أكثر من 1,7 مليون عداد ذكي بمناطق المملكة المختلفة حتى نهاية سبتمبر الماضي، تمثل نسبة 87% مِن مليوني عداد مستهدف تركيبها مطلع عام 2020م.

وأكملت الشركة دائرة الربط الإلكتروني لنحو 1,1 مليون عداد ذكي بشبكات لاسلكية ثابتة “مجمعات القراءات”، حيث ترسل هذه العدادات القراءات كل 15 ثانية إلى مجمعات البيانات، التي بدورها ترسل القراءات لكل عداد ذكي خاص بكل عقار أربع مرات في اليوم الواحد لنظام الفوترة بشركة المياه وربطها آليًا بحسابات العقارات دون تدخل بشري.

وتتميز العدادات الذكية بخصائص تدعم التحكم بالاستهلاك، من خلال إرسال رسائل تنبه العملاء إلى ارتفاع الاستهلاك، بالإضافة إلى إصدار الفواتير في يوم 28 من كل شهر ميلادي، وتحديد حالة وصول المياه للعملاء، وتحقيق سرعة الأداء وجودة التشغيل. وفق “أخبار 24”.

“المياه الوطنية”: اكتمال تركيب 1,7 مليون عداد ذكي في مناطق المملكة بنهاية سبتمبر الماضي

أخبار محلية
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