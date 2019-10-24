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أخبار محلية > البنك الدولي: المملكة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة ‏حول العالم
24/10/2019   5:47 م

البنك الدولي: المملكة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة ‏حول العالم

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تقدمت المملكة 30 مرتبة، في تقرير ممارسة الأعمال 2020 ‏الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لتصبح الدولة الأكثر تقدماً ‏وإصلاحاً بين 190 دولة حول العالم‏‎.‎

ونجحت المملكة في تقليص الفجوة مع الدول المرجعية الرائدة ‏في العالم بـ 7.7 نقطة، وهي الأعلى بين جميع الدول المشاركة‎.

وأوضح وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبد الله ‏القصبي، أن تقدم المملكة جاء تأكيداً على ما تم تنفيذه من ‏إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، والتي تعد اليوم من ‏أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم‎.

من جانبه، قال مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي الدكتور “سيميون يانكوف” إن التقدم السريع الذي حققته المملكة في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي، يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي.وفق “أخبار 24”.

يذكر أن تقرير ممارسة الأعمال الذي أسس في العام 2002، ‏يقيس أداء 190 دولة، وذلك من خلال 10 مؤشرات‎.‎

البنك الدولي: المملكة الأكثر تقدماً وإصلاحاً بين 190 دولة ‏حول العالم

أخبار محلية
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