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أخبار محلية > بالفيديو.. مُقيم يداوم على تقديم الطعام والعلاج لقطط مريضة ‏بحديقة عامة
24/10/2019   5:46 م

بالفيديو.. مُقيم يداوم على تقديم الطعام والعلاج لقطط مريضة ‏بحديقة عامة

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أظهر مقطع فيديو متداول إنسانية مقيم درج على توفير الطعام والعلاج بشكل شبه يومي للقطط في إحدى ‏الحدائق العامة.‏

وبدا في الفيديو الذي صوره أحد المواطنين عدداً من القطط الصغيرة المريضة تتجول بجوار المقيم وتأكل من الطعام الذي أحضره لها، فيما يمسك المقيم مرهم يستخدمه في علاج القطط المصابة بمرض في أعينها.

وأوضح المقيم رداً على المصور، إنه يأتي بصورة دورية منذ زمن لعلاج القطط، مبيناً أن حالة بعضها بدأت في التحسن.‏

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مُقيم يداوم على تقديم الطعام والعلاج لقطط مريضة ‏بحديقة عامة

أخبار محلية
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