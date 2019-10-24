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أخبار محلية > “الجبير”: المملكة ترفض الحوار مع إيران.. وممارسة الضغوط ‏هي الحل
24/10/2019   5:46 م

“الجبير”: المملكة ترفض الحوار مع إيران.. وممارسة الضغوط ‏هي الحل

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أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير رفض المملكة لأي شكل من أشكال الحوار مع إيران، ‏موضحاً أنه في كل مرة نحاول التوصل لحل مع إيران فيكون ‏الرد هو الموت والدمار.‏

‏وقال الجبير في مقابلة مع صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، إن ‏‏”سياسة التهدئة لن تنجح مع إيران وإن السبيل الوحيد لدفع طهران ‏للجلوس إلى طاولة المفاوضات هو ممارسة أقصى قدر من ‏الضغوط عليها‎.”‎

وأشار إلى أن أفراد الحكومة الإيرانية يتحدثون، لكن ليس ‏لديهم سلطة، وأصحاب السلطة مثل الحرس الثوري لا يريدون التفاوض‎ .وفق “أخبار 24”..

وحول المحادثات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، أبان أن فرصة التوصل سلام قريبة جداً، مشيراً إلى أهمية إنهاء الطرفين خلافاتهما لضمان ‏عودة التركيز على قتال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران ‏وتنظيم القاعدة‎.‎

“الجبير”: المملكة ترفض الحوار مع إيران.. وممارسة الضغوط ‏هي الحل

أخبار محلية
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