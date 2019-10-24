“الجبير”: المملكة ترفض الحوار مع إيران.. وممارسة الضغوط ‏هي الحل

أعلن وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير رفض المملكة لأي شكل من أشكال الحوار مع إيران، موضحاً أنه في كل مرة نحاول التوصل لحل مع إيران فيكون الرد هو الموت والدمار.
وقال الجبير في مقابلة مع صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية، إن ”سياسة التهدئة لن تنجح مع إيران وإن السبيل الوحيد لدفع طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات هو ممارسة أقصى قدر من الضغوط عليها.”
وأشار إلى أن أفراد الحكومة الإيرانية يتحدثون، لكن ليس لديهم سلطة، وأصحاب السلطة مثل الحرس الثوري لا يريدون التفاوض .وفق “أخبار 24”..
وحول المحادثات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، أبان أن فرصة التوصل سلام قريبة جداً، مشيراً إلى أهمية إنهاء الطرفين خلافاتهما لضمان عودة التركيز على قتال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وتنظيم القاعدة.