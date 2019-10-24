نصح عضو هيئة كبار العلماء الأسبق والأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، بتعويد الفتيات الصغيرات على اللباس المحتشم، مع عدم التشدد عليهن؛ لأن الأمر بالنسبة لهن فيه سعة.
جاء ذلك في ردّه على سائل في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” حول تساهل الآباء والأمهات في لبس الفتيات الصغيرات وعن السن المعين لحجاب الفتاة.
وقال الخثلان إن الفتاة إذا تعودت على اللباس الساتر المحتشم فإنها تألفه وتستمر عليه، مشددًا على أن الفتاة يلزمها الحجاب، إذا ظهرت عليها إحدى علامات البلوغ، وأسرعها غالباً نزول الدورة الشهرية.
وفق “أخبار 24”.