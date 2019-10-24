نصح عضو هيئة كبار العلماء الأسبق والأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد ‏الخثلان، بتعويد الفتيات الصغيرات على اللباس المحتشم، مع عدم ‏التشدد عليهن؛ لأن الأمر بالنسبة لهن فيه سعة‎.‎

جاء ذلك في ردّه على سائل في برنامج “يستفتونك” ‏على قناة “الرسالة” حول تساهل الآباء والأمهات في لبس الفتيات الصغيرات وعن ‏السن المعين لحجاب الفتاة.

وقال الخثلان إن الفتاة إذا تعودت على اللباس الساتر المحتشم فإنها تألفه ‏وتستمر عليه، مشددًا على أن الفتاة يلزمها الحجاب، إذا ظهرت ‏عليها إحدى علامات البلوغ، وأسرعها غالباً نزول الدورة ‏الشهرية.‏

وفق “أخبار 24”.