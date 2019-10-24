يبدو أن اللاعب الدولي السوري عمر السومة أكثر اللاعبين سعادة بعودة المدير الفني السويسري كريستيان جروس لقيادة الفريق مُجددًا خلال الفترة الحالية.
ونشر اللاعب الدولي السوري فيديو خاص عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” بعودة المدير الفني السويسري لقيادة الفريق مُجددًا في اشارة منه إلى سعادته بهذه القرار.
ويُعد المهاجم السوري أكبر الفائزين من عودة المدرب السويسري، والذي دائمًا ما يتألق معه، نظرًا للثقة المتبادلة بين الثنائي. حسب “المرصد”.
عمر السومة (IG):
نورت النادي💚 pic.twitter.com/Oipc1T0W6E
— Diario Ahli (@diarioAFC) October 23, 2019