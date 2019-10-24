آل الشيخ: جاهز لتحمل علاج نجم الأهلي في أي مكان بالعالم

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، دعمه للاعب وسط الأهلي المصري محمد محمود الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “سلامات للاعب محمد محمود ولو أقدر أساهم في علاجه بأي مكان في العالم.. أنا جاهز”.
وتعرض محمد محمود لإصابة قوية في مران أمس الأربعاء، وخضع لأشعة أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، لكن الأهلي أرجأ الإعلان الرسمي لحين عرض الأشعة على أحمد عبد العزيز طبيب المنتخب المصري الأسبق. وفق “”كووورة.
وسبق أن تعرض اللاعب لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في قدمه الآخرى خلال شهر يناير / كانون ثان الماضي، أبعدته عن الملاعب لفترة تصل إلى 9 شهور.