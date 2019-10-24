المؤشر يشترط.. والأهلي: الفلوس عند الهيئة

ربط سلمان المؤشر، لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، تجديد عقده مع ناديه بتسلم كافة مستحقاته المتأخرة، رافضاً فكرة الجلوس على طاولة المفاوضات مع الإدارة قبل إغلاق ملف الدفعات المالية والتي لم يتسلم منها أي مبلغ منذ 3 أعوام.
وكشفت لـ “الرياضية” مصادر خاصة، عن دخول المؤشر المرحلة الحرة بعد 3 أشهر من الآن، وأن اللاعب يرغب في الاستفادة من المساحة لمعرفة عرض ناديه بعد تسلم حقوقه قبل النظر في أي عروض أخرى في فترة الستة أشهر.
وبعد أقل من 3 أشهر، سيصبح بإمكان المؤشر التوقيع لأي نادٍ آخر دون العودة للأهلي، على إثر دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده، الذي ينتهي في يونيو 2020.
وأمام ذلك، أكد لـ “الرياضية” مصدر رسمي من إدارة الأهلي وجود مستحقات مالية لسلمان المؤشر وتم رفعها مسبقاً للهيئة العامة للرياضة لتسديدها ضمن مستحقات الأهلي هناك، ولها أكثر من عام، والمؤشر يظل ابن الأهلي، ولن تكون المستحقات المتأخرة عائقاً دون تجديد عقده، متى ما رغب المدرب في بقائه.