الشلهوب: تشافي نقل خبرته للسد.. ولا أهتم بالإنجازات الفردية

أكد محمد الشلهوب قائد الهلال السعودي، أنه يمتلك الرغبة والإصرار على مواصلة المشوار الكروي مهما تقدم في العمر، مستهدفًا حصد لقب دوري أبطال آسيا على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني.
وتأهل الهلال للنهائي القاري، رغم خسارته أمس الثلاثاء بنتيجة 2-4 أمام السد القطري، في إياب نصف نهائي البطولة.
واستفاد الهلال من فوزه ذهابًا في الدوحة بنتيجة 4-1، ليتأهل الفريق السعودي بعد فوزه (6-5) في مجموع المباراتين.
وقال الشلهوب في تصريحات إذاعية “تشافي نقل خبرته العالمية للسد، رغبة الهلال كانت كبيرة في الوصول للنهائي الآسيوي وهذا أمر إيجابي”.
وأضاف “عندما كانت نتيجة المباراة 3-1 لصالح السد، تواجدت على خط الملعب لتشجيع وتحفيز زملائي، وهذه سابقة بالنسبة لي”.
وتابع “ليس من السهل أن نخوض مباراة نصف نهائي دوري الأبطال، ثم نبدأ الاستعداد لمواجهة صعبة أمام النصر في الدوري السعودي للمحترفين”.
وأوضح “لدي الرغبة والإصرار على مواصلة المشوار الكروي مهما تقدمت في العمر، أرغب في حصد أكبر عدد من البطولات، رغم بلوغي 38 عامًا”.
ونوه “أشكر الجميع على مساندتهم لي هذا الموسم، أتمنى أن أكون مؤثرًا وأقدم المساعدة للفريق السعودي”.
وحول علاقته بسامي الجابر وإشادته به بعد هدفه في شباك السد خلال مباراة الذهاب، علق “شهادتي مجروحة في سامي الجابر، أعتز وأتشرف بجميع المراحل التي رافقته بها”. وفق “أخبار 24”.
وأردف “أشكر بشدة جماهير الهلال، ما حدث ضد السد القطري درس سنتعلم منه، وهذه هي كرة القدم”.
وأشاد الشلهوب بتجربة شيفيلد يونايتد ومالكه الأمير عبد الله بن مساعد، مضيفًا “من الممكن أن يتحول ويتبدل إعجابي بمانشستر يونايتد إلى شيفيلد من أجل عيون عبد الله بن مساعد”.
وأتم “لا أهتم بالإنجازات الفردية، النادي والجمهور يستحقان التتويج الآسيوي، التوفيق لم يحالفنا أمام سيدني وأوراوا في المرتين السابقتين، نأمل الفوز هذه المرة، أتمنى المشاركة في مباراتي الذهاب والإياب بعدد دقائق أكبر، والأهم هو حصول الهلال على اللقب”.