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اخبار رياضية > الهلال يثمن دعم الأندية بعد التأهل للنهائي
24/10/2019   12:57 م

الهلال يثمن دعم الأندية بعد التأهل للنهائي

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أثنت إدارة نادي الهلال على الدعم والمساندة التي وجدها فريق الكرة الأول في النادي من الأندية السعودية في التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وسارعت العديد من الأندية السعودية إلى مباركة تأهل الهلال إلى النهائي القاري عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” متمنية أن يحقق الأزرق العاصمي اللقب القاري.

وتقدم الهلال في حسابه الرسمي في “تويتر” بالشكر للأندية السعودية على وقفتها مع الأزرق وباركت وهنأت ببلوغ الفريق نهائي دوري أبطال آسيا

وكانت أندية أبها وضمك والرائد والفيصلي والحزم والفيحاء والعدالة والوحدة والاتفاق دعمت الهلال عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” برسائل تضامنية في مهمته لعبور منافسه القطري نحو نهائي البطولة الآسيوية والتتويج بالنسخة الحالية. وفق “الرياضية”.

وتأهل الهلال إلى نهائي البطولة القارية، حيث سيواجه أوراوا الياباني الذي لحق بالأزرق في وقت سابق اليوم في تكرار نهائي 2017.

الهلال يثمن دعم الأندية بعد التأهل للنهائي

اخبار رياضية
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