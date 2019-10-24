“الأرصاد”: تقلبات جوية من اليوم وحتى السبت على بعض مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدم استقرار الأجواء في بعض مناطق المملكة ابتداءً من اليوم الخميس وحتى بعد غدٍ السبت.
وأشارت الهيئة إلى احتمال هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحبها زخات من البرد، ورياح نشطة تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك بما فيها الأجزاء الساحلية لمنطقة الوجه وأملج وينبع، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية حفر الباطن والقيصومة.
كما توقعت الهيئة أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها على منطقتي القصيم ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية رابغ وجدة، وتستمر الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق عسير وجازان والباحة خلال نفس الفترة. وفق “أخبار 24”.