“الحصيني”: أول موجة برد هذا العام متوقعة غداً الجمعة

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن أول موجة برد خفيفة هذا العام، متوقعة يوم غد الجمعة، بانخفاض في درجات الحرارة يتراوح بين 3 إلى 7 درجات مئوية.
وأضاف الحصيني أن أكثر المناطق التي ستتأثر بالانخفاض تشمل المنطقة الشمالية، ومناطق تبوك وحائل والجوف، إذ يتوقع أن تكسر درجات الحرارة الصغرى حاجز الـ15 درجة، أما في بقية المناطق فيتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى عن 20 درجة.
وأوضح أن طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع سيكون حاراً نسبياً نهاراً، ويميل إلى الاعتدال في أول الليل، وإلى البرودة في آخره، وتزداد البرودة كلما تم الاتجاه إلى المناطق الشمالية بالمملكة. وفق “أخبار 24”.