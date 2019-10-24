نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الحصيني”: أول موجة برد هذا العام متوقعة غداً الجمعة
24/10/2019   12:51 م

“الحصيني”: أول موجة برد هذا العام متوقعة غداً الجمعة

+ = -
1106

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن أول موجة برد خفيفة هذا العام، متوقعة يوم غد الجمعة، بانخفاض في درجات الحرارة يتراوح بين 3 إلى 7 درجات مئوية.

وأضاف الحصيني أن أكثر المناطق التي ستتأثر بالانخفاض تشمل المنطقة الشمالية، ومناطق تبوك وحائل والجوف، إذ يتوقع أن تكسر درجات الحرارة الصغرى حاجز الـ15 درجة، أما في بقية المناطق فيتوقع أن تنخفض درجات الحرارة الصغرى عن 20 درجة.

وأوضح أن طقس إجازة نهاية هذا الأسبوع سيكون حاراً نسبياً نهاراً، ويميل إلى الاعتدال في أول الليل، وإلى البرودة في آخره، وتزداد البرودة كلما تم الاتجاه إلى المناطق الشمالية بالمملكة. وفق “أخبار 24”.

“الحصيني”: أول موجة برد هذا العام متوقعة غداً الجمعة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885070243.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.