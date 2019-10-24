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أخبار محلية > بشكل إجباري.. “الإسكان” تسجل 16 مليون م2 من الأراضي البيضاء امتنع أصحابها عن تسجيلها
24/10/2019   12:51 م

بشكل إجباري.. “الإسكان” تسجل 16 مليون م2 من الأراضي البيضاء امتنع أصحابها عن تسجيلها

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كشفت وزارة الإسكان عن تسجلها بشكل إجباري أكثر من 16 مليون م2 من الأراضي البيضاء نيابة عن أصحابها الذين امتنعوا عن تسجيلها طوعاً في البرنامج.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة سيف السويلم، أن هذه الأراضي التي جرى تسجيلها إجبارياً تشمل 43 أرضاً، مضيفة وفقا لصحيفة “الاقتصادية” أنه تم فرض أوامر السداد عليها.

وقال إن لجنة النظر في مخالفات واعتراضات نظام رسوم الأراضي البيضاء أصدرت نحو 550 قراراً بحق عدد من المخالفين لنظام ولائحة رسوم الأراضي البيضاء.

يذكر أن المرحلة المطبقة حاليا من برنامج الرسوم البيضاء تعنى بالأراضي الخام الواقعة داخل النطاق العمراني ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، بهدف تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض منها.

بشكل إجباري.. “الإسكان” تسجل 16 مليون م2 من الأراضي البيضاء امتنع أصحابها عن تسجيلها

أخبار محلية
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