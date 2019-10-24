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أخبار محلية > بالفيديو.. مراسل بالحد الجنوبي يروي قصة مؤثّرة لأحد الشهداء مع ابنته قبيل استشهاده
24/10/2019   12:50 م

بالفيديو.. مراسل بالحد الجنوبي يروي قصة مؤثّرة لأحد الشهداء مع ابنته قبيل استشهاده

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روى مراسل صحفي بالحد الجنوبي قصة مؤثّرة لأحد شهداء الواجب مع ابنته، والتي حدثت قبل يوم واحد من استشهاده.

وقال مراسل قناة “الإخبارية” خالد الربعي في لقاء ببرنامج “تم” على قناة “SBC”، إنه ذهب إلى اليمن في مهمة خاصة بعمله كمراسل، وذهب إلى معسكر الجنود والتقى بجندي كان يراسل ابنته التي تدعى “رهف” عبر تطبيق “سناب شات”.

وأضاف الربعي أن الجندي أخبر ابنته بأنه سيظهر على القناة في اللقاء الذي سيجرى معه، وطلب منها أن تشاهده، مبيناً أنه عندما ذهب إليه في اليوم التالي عرف أنه استشهد، مبيناً أنها واحدة من أكثر القصص المؤثرة التي شهدها لأبطال الحد الجنوبي. وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مراسل بالحد الجنوبي يروي قصة مؤثّرة لأحد الشهداء مع ابنته قبيل استشهاده

أخبار محلية
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