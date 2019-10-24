“القدية” تمنح عقدا لشركة وطنية لإنشاء شبكة الطرق الأولى للمدينة الترفيهية

منح مشروع “القدية” إحدى الشركات الوطنية عقدًا لإنشاء شبكة الطرق الأولى الخاصة بمشروع المدينة الترفيهية، على أن يبدأ العمل في غضون أسابيع قليلة، ويستمر لمدة 14 شهراً.
وقالت شركة “القدية للاستثمار” في بيان لها، إن شبكة الطرق ستربط طريق ضرماء مع أول المشاريع في القدية والتي تشتمل على مكاتب ومحلات تجارية ومطاعم ومحطة للوقود وغيرها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة القدية “مايكل رينينجر”، أن الشركة جاهزة للبدء ببناء شبكة الطرق، بعد اكتمال التحضيرات ووضع الخطط، التي استمرت لعدة أشهر. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن هذا المشروع سيتيح لفرق العمل الوصول إلى موقع القدية بسهولة وسرعة، ما يسمح بالقيام بأعمال البنية التحتية في المستقبل مثل المرافق والمناظر الطبيعية.
يذكر أن “شركة القدية” كانت قد أعلنت في يونيو الماضي الانتهاء من وضع المخطط العام لمشروع القدية والمكون من خمس مناطق تطويرية رئيسية تشمل منتجع الترفيه، ومركز المدينة، ومنطقة الطبيعة، بالإضافة لمنطقة الحركة والتشويق، والجولف والمنطقة السكنية.