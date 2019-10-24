نجحت الحملة الأمنية بالمنطقة الشرقية بمدينة الدمام في الإطاحة بعدد من المروجين ومُصنّعي الخمور.
ووثّق الإعلامي سعود الشيباني “مناصر العسكر” عبر حسابه بـ”سناب شات”، لحظة مداهمة الجهات الأمنية للباعة الجائلين، وضبط عدد من مخالفي نظام الإقامة، وإغلاق محال؛ بسبب مخالفتها نظام وزارة العمل والتستر التجاري، ومن ثم استدعاء أصحابها والتحقيق معهم.
وتمكّنت الجهات الأمنية من ضبط مصنع خمور يحتوي على 127 برميلاً تحت الإعداد، إضافة إلى 864 عبوة جاهزة للترويج، وضبط أحد المروجين بعد أن حاول الهروب من الموقع.
كما أطاحت الجهات الأمنية بعدد من مهربي ومُشغّلي الخادمات بعد أن قاموا بتهريبهن من كفلائهن وتشغيلهن لحسابهم الخاص، وضبط أسلحة بيضاء كانت بحوزة المخالفين، إضافة إلى ضبط عدد من النساء داخل موقع المداهمة.
وفق “أخبار 24”.