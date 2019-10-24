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أخبار محلية > محكمة بجدة تلزم شركة طيران بدفع مبلغ 700 ألف ريال لمضيفة مغربية
24/10/2019   7:02 ص

محكمة بجدة تلزم شركة طيران بدفع مبلغ 700 ألف ريال لمضيفة مغربية

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قالت مصادر إن المحكمة العمالية بجدة أصدرت حكماً يقضي بإلزام شركة طيران بدفع مبلغ 700 ألف ريال لمضيفة جوية مغربية، كمستحقات وظيفية لها متمثلة في أجور ورواتب متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن أرصدة إجازات سنوية.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن القصة بدأت بإقامة المضيفة دعوى ضد الشركة أرفقت بها عقد عملها، طالبت فيها بمستحقاتها الوظيفية وقبلت الدعوى لعدم انتهاء العلاقة العمالية، وأبلغت المحكمة شركة الطيران بموعد انعقاد الجلسة لكنها لم تحضر.

وأضافت أن المحكمة اعتبرت تغييب الجهة المدعي عليها (شركة الطيران) تضييعاً لحق العاملة وإضراراً بها، وحضر في وقت لاحق ممثل عن الشركة وقدم عقد عمل المضيفة وطلب مهلة للرد لكنه تغيب عن باقي الجلسات، لتصدر المحكمة حكمها ضد الشركة مكتفية بالأدلة التي قدمتها صاحبة الدعوى.

محكمة بجدة تلزم شركة طيران بدفع مبلغ 700 ألف ريال لمضيفة مغربية

أخبار محلية
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