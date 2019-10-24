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نجح رجال المرور في سحب شاحنة كبيرة تعلقت داخل أحد الأنفاق بعقبة شعار عسير أمس (الأربعاء).
وتعلقت الشاحنة وفقاً لـ”سبق”، بعد اصطدامها بجوانب وأعلى النفق، قبل أن يتمكن رجال المرور من إعادة العمل بشكل طبيعي داخل النفق حتى لا تتعطل حركة سير المركبات.
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