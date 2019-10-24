نجحت الفرق الأمنية قبل أمس (الثلاثاء)، في ضبط مركبة كانت تقِل 8 من مجهولي الهوية، وإيقاف قائدها بالقوة الجبرية بعدما حاول الهرب وقام بصدم سيارة رجال مكافحة المخدرات بمحافظة وادي الدواسر.
وقالت مصادر إن الجهات الأمنية اشتبهت في سيارة من نوع “سكويا” وطلبت من قائدها التوقف، إلا أنه حاول الهرب وقام بصدم إحدى سيارات مكافحة المخدرات.
وأضافت أنه تم إيقاف قائد المركبة بالقوة الجبرية بعد التضييق عليه من قِبل رجال الأمن، وتم تسليمه ومَن معه لمركز شرطة النويعمة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وفق “أخبار 24”.