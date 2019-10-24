دفع الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين الأمير فيصل بن فرحان وزيرا للخارجية عددا من النشطاء لتسليط الضوء على السفير السابق للمملكة في ألمانيا ورجل المهام الدبلوماسية المتعددة.
وبادر عدد من المغردين إلى إعادة تداول عدد من مقاطع الفيديو التي ظهر فيها متحدثا بطلاقة، من بينها مقطع فيديو قديم للأمير فيصل بن فرحان وهو يتحدث بالألمانية مهنئاً الشعب الألماني بمناسبة يوم الوحدة.
كما ظهر في لقاء سابق مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية تحدث خلاله باللغة الإنجليزية عن علاقة المملكة بحلفائها.
الأمير فيصل بن فرحان ولد عام 1974 في مدينة فرانكفورت بولاية هسن في ألمانيا، ويتحدث اللغة الألمانية بطلاقة بالإضافة إلى إتقانه للغة الإنجليزية.
وفق “أخبار 24”.